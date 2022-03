Il Liceo di Mugnano del Cardinale adotta lo scrittore Alessio Forgione.

Fervono i preparativi presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate di Mugnano del Cardinale in vista dell’ “adozione” dell’autore napoletano Alessio Forgione. L’Istituto, che fa parte dell’ISIS Nobile- Amundsen di Lauro, guidato dalla Dirigente Scolastica Maria Grazia Manzo , è stato, infatti, selezionato per partecipare all’iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino “ Adotta uno scrittore”, che ormai da venti anni mette in contatto gli autori contemporanei con gli studenti delle scuole primarie e secondarie , ma anche con le Università e le strutture detentive. Nello specifico, gli alunni della classe articolata VB/C si cimenteranno nella lettura del romanzo “ Ilnostro meglio” : è la storia, ambientata tra la periferia di Napoli e il centro della città, del giovane Amoresano, a partire dalla notizia che alla nonna che lo ha cresciuto resta poco da vivere a causa di un tumore. L’ autore, già noto per aver composto “Napoli mon amour” e “ Giovanissimi”, nonché candidato al Premio Strega 2022, terrà tre incontri con la classe: i primi due appuntamenti sono on line e nel terzosarà accolto nella sede del Liceo in Via Montessori, dopodiché gli alunni avranno la possibilità, oltre che di condividere tale esperienza proponendo le loro riflessioni e recensioni sul Bookblog, di essere ospitati al Salone del Libro a Torino in programma il 23 maggio prossimo.

Non solo: agli studenti di Mugnano sarà distribuita gratuitamente, nei prossimi giorni,una copia del romanzo di Elsa Morante “L’isola di Arturo” nell’ambito del progetto “ Un libro tante scuole”, sempre promosso dal Salone di Torino , che si prefigge l’obiettivo di avvicinare 6.000 giovanissimi alla lettura di uno dei testi più significativi della narrativa italiana del Novecento. “ Quello di Adotta uno scrittore- afferma il prof. Giuseppe Scafuro, curatoredell’iniziativa– è un’occasione da non perdereattraverso cui promuoveremo, in una maniera innovativa, il piacere e l’interesse per la letturatra gli studenti, cercando in tal modo dicontribuire all’arricchimento dell’offerta formativa del nostro Liceo ( che ha già fatto registrare un positivo incremento del numero delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico) e,allo stesso tempo, alla crescita umana, civile e culturale dei giovani che le famiglie ci hanno affidati”.

