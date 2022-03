NOLA. Ambito di Nola n.23 privo di educatore professionale per alunno autistico. Genitore presenta diffida

Francesco 7 anni, è affetto da una grave forma di autismo, dalla diagnosi funzionale si evince che il bambino soffre di disturbo dello spettro autistico di terzo livello, ed è iscritto all’Istituto Comprensivo “San Giovanni 2” di Roccarainola, frequentante la classe prima della Scuola Primaria. La sua disabilità necessita che venga seguito oltre che da insegnate di sostegno anche da un Assistente alla Comunicazione per 6 ore settimanali, specializzato in ABA. Assistente alla Comunicazione che doveva arrivare con l’inizio dell’anno scolastico ma che invece nonostante i solleciti da parte della mamma dell’alunno non è mai giunto. Per sopperire a questa assenza nel mese di marzo al bambino gli è stato assegnato una figura non attinente a quella richiesta, cosa che ha costretto la madre del piccolo di rivolgersi al legale Avv. Anna Maria D’Arienzo, per diffidare l’Ambito Nolano a nominare un insegnante adeguato. In seguito alla diffida il dirigente specializzato in ABA è intervenuto nella scuola del piccolo Francesco e con la dirigente scolastica ha riunito il GLOH. Dalla riunione purtroppo si evince che l’Ambito non è dotato di questa figura specializzata, un educatore invece indispensabile per il piccolo alunno onde evitare una regressione della patologia che potrebbe ulteriormente aggravare le sue condizioni psicofisiche.

Sarà adesso l’avvocato D’Arienzo a cercare di fare valere i diritti del piccolo Francesco e di sua mamma.

