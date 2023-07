Il Grest 2023 anima l’estate di Parete: “Tu per tutti” nel paese delle fragole

E chi è il mio prossimo? Prendersi cura di un’azione concreta è il segno indelebile di un’estate vissuta tra i colori dell’unità e della solidarietà. Sotto il sole caldo di un cielo azzurro Don Antonio Raimondo, parroco della chiesa San Pietro Apostolo di Parete, parla ai giovani con i nuovi sistemi di comunicazione dimostrando, ancora una volta, di appartenere alla categoria degli uomini completi: deciso, capace di ascolto, in relazione costante con le persone, soprattutto sempre al fianco dei giovani in grado di conciliare il linguaggio della religione a quello moderno dei social. Circa 400 persone, adulti, ragazzi e bambini, hanno colorato le giornate del paese delle fragole: dal “buongiorno Parete” che animava le strade del paese, alle indicazioni precise e dettagliate delle attività da svolgere che a voce rinforzata fuoriusciva dal megafono gestito dal prete paretano. Le relazioni attraverso le attività, i giochi d’acqua, i laboratori, la preghiera e la catechesi rappresentano un forte senso di educazione inclusiva e di un sostanziale apprendimento, chiave di volta per un futuro migliore. Hanno contribuito con responsabilità e disponibilità: volontari, genitori e attività locali che hanno sostenuto il progetto donando un contributo costruttivo e determinato.

Prof. Michele Vario