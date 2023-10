Il FAI con l’Istituto Leone Nobile di Nola

Il 14 e 15 ottobre il Fondo Ambiente Italia celebra le giornate d’Autunno, che hanno come partner privilegiato le scuole, che porteranno i loro ragazzi a fare da “Ciceroni” in 700 siti posti in oltre 300 città del nostro Paese. Anche l’Istituto Leone-Nobile di Nola partecipa all’evento, con docenti ed alunni dell’indirizzo di agraria, che accompagneranno i visitatori in un fondo agricolo di 30.000 mq, posto nel Comune di Cimitile alla via degli Oleandri.

Si registra la collaborazione per l’avvenimento del Dott. Giovanni Trichese, che nel territorio informa, divulga e produce alcune colture definite “Eccellenze Nolane”.

Gli alunni del Leone Nobile porteranno a conoscenza dei prodotti legati alla torzella, alle melanzane a grappolo, ai pomodori di San Marzano e al broccolo dell’olio, che sono seminati, curati e raccolti nel vasto appezzamento aperto al pubblico nel corso del mattino e del pomeriggio. Fautore dell’iniziativa il Dott. Romano Presidente Regionale del F.A.I. ed in partnership il Dirigente Scolastico Vincenzo Serpico, che hanno stipulato un patto d’intesa, che potrà prolungarsi nel tempo.