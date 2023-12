Il Dr. Gaetano Corazzelli Riceverà il Prestigioso Premio “Binews 2023” al Teatro Colosseo di Baiano

Il rinomato medico specializzato in Oncologia ed Ematologia, il Dr. Gaetano Corazzelli, sarà onorato con il Premio “Binews 2023” per le sue straordinarie conquiste nel campo della ricerca e cura dei tumori e delle malattie del sangue. La cerimonia di premiazione avrà luogo in una serata indimenticabile al Teatro Colosseo di Baiano il prossimo 30 dicembre 2023.

Nato nel 1960 a Lacedonia da genitori originari di Calitri, il Dr. Corazzelli ha dedicato la sua vita professionale al percorso completo dalla diagnosi alla guarigione, affrontando le sfide delle terapie oncologiche, della medicina interna e d’urgenza, delle terapie di supporto e della palliazione dei sintomi nelle malattie avanzate.

Attualmente Medico Ospedaliero e Ricercatore presso l’Ematologia Oncologica dell’Istituto Nazionale Tumori ‘Fondazione Pascale’ di Napoli, il Dr. Corazzelli ha guidato numerosi Studi Clinici controllati accademici nel campo dei linfomi, Hodgkin e non-Hodgkin. Tra le sue molteplici realizzazioni, il recente Studio randomizzato di Fase III ‘FIL Rouge’ ha ottenuto l’approvazione per il finanziamento da parte della Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), coinvolgendo 46 centri italiani di Ematologia.

Lo studio ha confrontato con successo un programma intensificato di polichemioterapia con lo standard terapeutico corrente, dimostrando un netto miglioramento nelle percentuali di risposte complete e guarigioni. I risultati, presentati in una sessione plenaria a Lugano, sono stati accolti con favore dalla comunità scientifica, aprendo la strada a uno schema intensificato di trattamento che potrebbe diventare uno standard internazionale più accessibile ed efficace.

Attualmente Responsabile della UOS di Ematologia Molecolare presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli, il Dr. Corazzelli coordina anche l’Area Funzionale di Studi Sperimentali di Fase 1. Quest’area, con 4 posti letto dedicati, è impegnata nell’erogazione di terapie che sperimentano nuovi farmaci per la prima volta nell’uomo (‘First-in Human’), con un focus particolare sugli anticorpi bispecifici.

Gli anticorpi bispecifici rappresentano una forma avanzata di immunoterapia, un’evoluzione della terapia CAR-T, e il Dr. Corazzelli ha contribuito significativamente a studi internazionali di Fase 1 con questi promettenti trattamenti. La sua unità clinica di Fase 1 al Pascale è una delle poche in Italia a svolgere Studi attivi ‘first in human’ sugli anticorpi bispecifici nei linfomi e nei mielomi, accogliendo pazienti da altre regioni.

Le sue attività cliniche e di ricerca alimentano la speranza, offrendo nuove possibilità di guarigione e miglioramento delle terapie convenzionali. Le nuove immunoterapie aprono nuovi orizzonti, dando speranza a pazienti che cercano opportunità terapeutiche avanzate.

Il Premio “Binews 2023” rappresenta un riconoscimento ben meritato per il Dr. Gaetano Corazzelli, un pioniere nella lotta contro le malattie oncologiche, e la cerimonia al Teatro Colosseo di Baiano sarà un momento indimenticabile per celebrare il suo straordinario contributo al progresso medico nel campo dell’Oncologia ed Ematologia.