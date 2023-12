Il CSV Irpinia Sannio ETS ha incontrato a Grottaminarda le Associazione operanti sul territorio e festeggiare anche l’accreditamento all’Onc.

Ieri sera domenica 17 dicembre 23, nell’approssimarsi delle festività natalizie, il direttivo del CSV Irpinia Sannio ETS, ha incontrato le associazione di Valle Ufita presso il suggestivo Castello D’Aquino, posto sulla sommità del vecchio centro storico.

Erano presenti il Raffaele Amore ( Presidente del CSV Irpinia Sannio ETS), Maria Cristina Aceto ( Direttore del CSV Irpinia Sannio ETS), e, alcuni componenti del Direttivo: Antonietta Raduazzo, Don Giuseppe Campagnuolo, Francesco Giacobbe e Michele De Luca, che ha fatto gli onori di casa essendo di Grottaminarda

Molti, sono stati gli interventi delle associazioni presenti, fatti, in un clima prefestivo natalizio, di cameratismo e di collaborazione nel significato più ampio possibile. Dopo l’intervento del Direttore Aceto ha concluso i lavori il Presidente Amore. Al quale, avevamo posto qualche domanda prima dell’inizio del convegno.

Quale significato date a questo incontro in Valle Ufita di cui Grottaminarda è il centro? “L’incontro è stato voluto dalle associazioni operanti sul territorio di Valle Ufita, per fare un momento di brindisi che noi abbiamo accolto in maniera favorevole, con tutte le associazioni di Valle Ufita. Ma, fare anche un momento come dire di bilancio di quello che è stato fatto nell’anno 2023, ma soprattutto nel farci una riflessione per quello che sarà l’anno 2024, incluse quelle che sono le sfide, che abbiamo d’avanti “.

Sono presenti con Lei oltre al Direttore, anche alcuni componenti del Direttivo ?: “Insieme a me, c’è il direttore Maria Cristina Aceto, i Consiglieri: Antonietta Raduazzo, Michele De Luca, ho visto Francesco Giacobbe , tutti quelli che in qualche modo operano in quest’area. E poi, ho visto una buona presenza di tutta la struttura e questo mi fa piacere”.

Può farci un bilancio del 2023 e dei propositi raggiunti? “Sicuramente questo è stato per noi un anno importante. L’anno in cui abbiamo raggiunto finalmente l’accreditamento all’Onc, che non era sicuramente scontato, visto che, per noi era un percorso molto più complicato, anche se siamo tra i centri di volontariato CSV in Italia, con più associazioni. Abbiamo dovuto apportare modifiche statutarie, gli adempimenti per metterci in regola con la nuova legge sul volontariato, però ce l’abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine e di questo siamo contenti “.

Tra i partecipanti, abbiamo notato la presenza anche della nota Dott.ssa Sonia Bruno, attivissima nel volontariato con la sua associazione a Grottaminarda e Carpignano.

L’evento, è stato frutto dello staff organizzativo, del CSV dal punto di vista fotografico e delle segreterie di Avellino e Benevento.

Carmine Martino