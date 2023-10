“Il contributo dell’Arma dei Carabinieri alla Liberazione di Napoli”, evento dell’Anpi a Somma Vesuviana

SOMMA VESUVIANA. “Il contributo dell’Arma dei Carabinieri alla Liberazione di Napoli”, il titolo dell’incontro organizzato da Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) con il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana in collaborazione con l’Arma che si terrà a Somma Vesuviana giovedì 12 ottobre alle ore 10,30 al teatro Summarte (via Roma 15). Non soltanto un convegno con ospiti importanti, ma anche un concerto della Fanfara del 10° Reggimento carabinieri Campania. L’appuntamento rientra nel calendario nazionale degli eventi organizzati dall’Anpi per la celebrazione degli 80 anni delle Quattro Giornate di Napoli, l’insurrezione popolare con cui, tra il 27 e il 30 settembre 1943, permise ai napoletani di liberare la città dall’occupazione delle forze nazifasciste. Al convegno sono previsti i saluti di Domenico Parisi Presidente Anpi Sezione di Somma Vesuviana, del sindaco Salvatore Di Sarno, gli interventi di Alessandro D’acquisto fratello del vicebrigadiere, medaglia d’oro al Valor Militare, Salvo D’Acquisto, relatori Ciro Raia Coordinatore Regionale Anpi, Antonio Leone ricercatore Università degli Studi del Molise, colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera vicecomandante della Legione Carabinieri Campania, modera Gabriella Bellini Giornalista, direttore de “Laprovinciaonline” .