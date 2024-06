Il Comune di Sperone organizza il Campus Estivo 2024: “La Macedonia del Divertimento”

Il Comune di Sperone, in collaborazione con Smile Animation, è lieto di annunciare l’organizzazione del Campus Estivo 2024, denominato “La Macedonia del Divertimento”. L’evento si svolgerà dal 1° luglio fino al 31 luglio presso l’edificio della Scuola Primaria in via Sant’Elia.

Le iscrizioni saranno aperte solo ed esclusivamente nei giorni 28 e 29 giugno, dalle ore 9:00 alle 12:00. Si invitano tutte le famiglie interessate a non perdere questa occasione per garantire ai propri bambini un’estate all’insegna del divertimento e della socializzazione.

Il Campus Estivo offrirà una vasta gamma di attività, pensate per intrattenere e coinvolgere i partecipanti. Tra le proposte ci saranno giochi aperitivi, giochi a squadra, caccia al tesoro, giochi da tavola e giochi acquatici. Non mancheranno laboratori creativi, serate spettacolo, animazione mattutina con gare e balli, picnic, balli e gite.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i giovani di Sperone di vivere un’esperienza indimenticabile, ricca di momenti di condivisione e crescita personale. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare gli uffici comunali o Smile Animation.