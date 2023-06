Il Comune di Sperone ha presentato ricorso “ad adiuvandum” avverso gli atti prodotti dall’ATO Rifiuti di Avellino

Il Comune di Sperone con deliberazione di G.C. n. 50_ del 2023 ha proposto ricorso “ad adiuvandum” avverso gli atti prodotti dall’ATO Rifiuti di Avellino per la costituzione della società in house denominata Irpinia Rifiuti Zero S.p.A. al fine di conferirle la gestione della raccolta differenziata in tutti in Comuni aderenti all’ATO.

L’Amministrazione Comunale forte dei risultati conseguiti da oltre dieci anni in materia di gestione autonoma della raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comune che ha consentito di raggiungere risultati straordinari con oltre il 90% di differenziazione dei rifiuti ha ritenuto promuovere questa azione legale per i seguenti ordini di motivi:

– Rendere gli atti in coerenza con i profili di legittimità e su questo la magistratura contabile ha già evidenziato delle criticità;

– Tutelare gli interessi della nostra comunità visto che questo tipo di gestione comporterà, inevitabilmente, un aumento delle tariffe della TARI con aggravio a carico delle nostre famiglie in controtendenza a quanto fatto dal Comune di Sperone che in questi anni ha mantenuto basse le tariffe della TARI in nome del buon amministrare;

– Salvaguardare l’attuale modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata in espletamento nel Comune di Sperone che avviene in modo autonomo ed improntata a criteri di virtuosità non solo per un’ottimale logistica con cui viene svolto il servizio di raccolta differenziata ma anche per quanto concerne il risultato della differenziata che pone il Comune di Sperone tra quelli con un indice più alto tra i Comuni della Regione Campania.

L’azione del Comune di Sperone si configura, pertanto, come un’azione di grande responsabilità, a tutela del principio della propria autonomia locale, sia sul piano giuridico che sul piano socio economico in quanto la tutela degli interessi delle nostre comunità è preminente rispetto a qualsivoglia valutazione sul piano politico e partitico.

L’Amministrazione Comunale di Sperone