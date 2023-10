GROTTAMINARDA. Il 4 Novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

In occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione comunale e l’Associazione Combattenti e Reduci con la collaborazione della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, delle Forze dell’Ordine, dei Volontari della Pubblica Assistenza, dell’Istituto scolastico “San Tommaso d’Aquino”, organizzano una cerimonia commemorativa articolata in momenti civili e momenti religiosi a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Si comincia alle 9:30 con la Santa Messa nella chiesa del Rosario, in onore dei Caduti di tutte le guerre. Alle 10:15 il corteo verso il Monumento ai Caduti ed a seguire la cerimonia con l’Alzabandiera, la Benedizione, la deposizione della Corona d’alloro sul Monumento, la Preghiera del Soldato, gli interventi del Presidente della locale sezione dell’ANCR, del Sindaco e degli alunni che porteranno i loro pensieri su questa importante ricorrenza. Le Forze dell’ordine presenzieranno con mezzi e uomini e, novità di quest’anno, vi sarà anche la partecipazione della Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore ad animare l’iniziativa.

Il 4 Novembre 1918 è la data in cui l’Impero Austro-ungarico, durante la Prima Guerra Mondiale, si arrese formalmente all’Italia. Questo evento favorì, di fatto, la conclusione del conflitto per l’Italia e consentì, l’anno seguente, l’annessione di Trento e Trieste, completando l’Unità nazionale.

La festa del 4 Novembre è stata istituita nel 1919 per onorare, in particolar modo, tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori che, per i militari di allora e quelli di oggi, non sono cambiati nel tempo. Le Forze Armate hanno sempre mostrato una forma di devozione, nobili ideali e rappresentato l’espressione autentica di una nazione e di un intero popolo.

Dunque ogni anno si commemora il 4 Novembre per non dimenticare il sacrificio compiuto dalle Forze Armate e da tutti gli Italiani in favore dell’Unità nazionale.