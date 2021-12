Idee golose e veloci per un secondo di carne

Stai pensando a un secondo di carne che possa essere preparato in poco tempo, ma al contempo soddisfare il tuo palato e quello di eventuali commensali? Allora non devi assolutamente perderti le nostre idee golose e veloci e alcuni spunti interessanti tratti da Ricetta.it per un secondo di carne da leccarsi i baffi!

Polpette di melanzane: deliziose e veloci

Una ricetta semplice che unisce il gusto della melanzana a quello della carne macinata dando vita a delle gustose polpette è quella che dovresti provare se vuoi stupire tutti i tuoi commensali. Per preparare le polpette di melanzane hai bisogno di:

2 melanzane

400 g di carne macinata di bovino o mista

Sale

Pepe

1 uovo

200 g di pomodori pelati

Mollica di pane

Il primo passo è mettere le melanzane a cuocere in forno a 180° per una ventina di minuti fino a quando non si saranno completamente ammorbidite. Prendi il ripieno delle melanzane e mettilo in una coppa, aggiungendo sale e pepe. Una volta che il ripieno delle melanzane si è raffreddato aggiungi: carne macinata di bovino, sale, pepe, l’uovo e la mollica di pane. Crea un impasto omogeneo e inizia a cuocere le polpette in padella con un po’ di olio EVO. Adesso aggiungi i pelati schiacciati con una forchetta e lascia cuocere insieme alle polpette. Servi in tavola quando pronte.

Insalata fredda con petto di tacchino

Se volete provare una ricetta velocissima e deliziosa non dovete perdervi la ricetta dell’insalata fredda accompagnata da del petto di tacchino. Vediamo subito come prepararla in modo semplice e veloce!

1 petto di tacchino

200 g di carotine julienne

200 g di zucchine julienne

Pomodorini q.b.

Sale

Pepe

Rucola

Aceto balsamico

Olio EVO

Procedi con la cottura del petto di tacchino intero. Puoi scegliere di cuocerlo in padella, lentamente, di bollirlo oppure di cuocerlo al vapore. Sicuramente l’ultimo metodo di cottura è consigliato se si desidera avere un petto di tacchino morbido. Una volta cotto il petto di tacchino taglialo a fette più spesse oppure a dadini. Metti il tacchino in una coppa e aggiungi: carote tagliate julienne, zucchina tagliata a julienne, sale, pepe, olio EVO, pomodorini, aceto balsamico e rucola. Alla fine otterrai un’insalata velocissima da preparare ma soprattutto deliziosa per l’accostamento tra le verdure crude e il tacchino morbido e gustoso.

Petto di pollo al limone e prezzemolo

Se preferisci una ricetta a base di pollo allora devi provare le fettine di petto di pollo al limone e prezzemolo. Per preparare questa ricetta avrai bisogno di:

800 g di petto di pollo

80 g di farina

Succo di limone q.b.

Sale

Pepe

Olio EVO

Prezzemolo

1 goccio di vino bianco a piacere

Prendi il petto di pollo e asciugalo per bene, dopo di ché passali nella farina. Una volta che avrai infarinato le fettine di petto di pollo, metti su una padella con l’olio EVO e falli soffriggere bene da una parte e dall’altra. Aggiungi sale, pepe, prezzemolo e succo di limone in padella e un goccio di vino bianco. Fai ridurre il liquido a fuoco dolce, fino a ottenere un petto di pollo morbido e accompagnato da una deliziosa crema.

Oltre che il pollo, potete scegliere di fare diverse variazioni a questa ricetta. Ad esempio, potete scegliere di prepararla con altre carni come: la lonza di maiale, il petto di tacchino, oppure la fesa di manzo. Se invece vi piace il pesce allora vi consiglio di provare il merluzzo, davvero perfetto per una cena deliziosa.

Queste sono tre idee golose per tre secondi semplici e veloci da preparare! Non ti resta che provare una di queste ricette.

adsense – Responsive – Post Articolo