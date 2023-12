“I Colori dell’Anima”: Una Mostra d’Arte al Museo Civico “Luigi D’Avanzo” a Roccarainola

Il Museo Civico “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola, con il patrocinio del Comune, è lieto di presentare la straordinaria mostra d’arte “I Colori dell’Anima”. Un’esperienza artistica unica che riunisce quattro talentuosi artisti: Ernesto Santaniello, Paola Di Palma, Maria Esposito e Maria Loria.

Dove e Quando: Un’Esposizione Incantevole al Museo Multimediale-Parco del Partenio

La mostra si terrà presso il suggestivo Museo Multimediale-Parco del Partenio, situato nell’ex Convento di Santa Maria delle Grazie, dal 9 al 15 dicembre. Un luogo intriso di storia e cultura che fornirà la cornice perfetta per esplorare le creazioni artistiche di questi straordinari talenti.

Ingresso Gratuito e Orari di Visita: Una Settimana Immersa nell’Arte

L’ingresso alla mostra è gratuito, e avrete diverse opportunità per immergervi nell’arte durante la settimana:

Sabato 9 (Vernissage): Dalle ore 18:00 alle ore 21:00, un’apertura straordinaria con ingresso libero e gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di essere i primi ad esplorare le opere d’arte.

Dalle ore 18:00 alle ore 21:00, un’apertura straordinaria con ingresso libero e gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di essere i primi ad esplorare le opere d’arte. Domenica 10: Dalle ore 10:30 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, un’altra giornata di ingresso libero e gratuito, perfetta per una visita rilassata alla mostra.

Dalle ore 10:30 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, un’altra giornata di ingresso libero e gratuito, perfetta per una visita rilassata alla mostra. Da Lunedì 11 a Venerdì 15 Dicembre (Finissage): Dalle ore 18:00 alle 20:00, l’ingresso sarà gratuito, ma è necessario prenotare in anticipo tramite la app Messenger del Museo Civico di Roccarainola per garantire un’esperienza personalizzata.

Prenotazioni Facili con la App Messenger: Assicuratevi il Vostro Posto

Per garantire un’esperienza più intima e personalizzata, l’accesso alla mostra dal lunedì al venerdì sarà esclusivamente su prenotazione. Utilizzate la app Messenger del Museo Civico di Roccarainola per prenotare il vostro posto e vivere appieno l’arte in un contesto unico e suggestivo.

Un invito aperto a tutti gli amanti dell’arte, “I Colori dell’Anima” promette di essere un viaggio emozionante attraverso la creatività e l’espressione artistica. Non mancate questa straordinaria occasione di immergervi nell’arte e di scoprire il talento dei quattro artisti che porteranno i loro colori e la loro anima nella vostra esperienza museale.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa straordinaria esperienza artistica!