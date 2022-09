Carabinieri di Avellino – Denunce per furto di energia elettrica

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato un uomo e una donna del posto, ritenutiresponsabili di furto di energia elettrica.

All’esito di specifiche verifiche, eseguite unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stato riscontrato che, con un cavo elettrico allacciato abusivamente ad un contatore ubicato nel vano scale del condominio, veniva fornita corrente all’abitazione dei predetti.

In considerazione delle evidenze emerse, la coppia è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Furto aggravato”.