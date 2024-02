I.C.S. Mons.P.Guerriero di Avella: incontro con la Questura di Avellino per il Progetto PretenDiamo Legalità

La Polizia di Stato, in considerazione del positivo riscontro ottenuto con le precedenti edizioni, ha avviato per l’anno scolastico 2023/2024, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la 7 A edizione del Progetto “ PretenDiamo Legalit à” finalizzato all’educazione alla legalità. L unedì 19 febbraio , nella Chiesa del Convento della SS.Annunziata di Avella, g li alunni dell e classi terze, quarte e quinte della S cuola P rimaria e tutti gli alunni della S cuola S econdaria di primo g r ado dell’I.C.S. Mons.P.Guerriero di Avella hanno incontrato il personale specializzato della Questura di Avellino per avviare la riflessione sulla cultura della legalità, per una migliore con vivenza tra le persone e per la partecipazione democratica alla vita della propria comunità, nel rispetto delle regole. Il Relatore, Ispettore Fabio Marra, ha intessuto un fitto dialogo con i ragazzi presenti, accompagnato da slide esplicative, video e mappe sui temi in scaletta. Al progetto è abbinato un concorso, destinato agli studenti , v ò lto alla prepara zione di un elaborato sui i seguenti argomenti: per la Scuola Primaria

• Amicizia = Pace

Educare i bambini alla tolleranza, rispetto, solidarietà e alla non violenza per praticare la cultura della pace nella loro classe e nel mondo. Promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura e dalla violenza.

• Natura = Sviluppo sostenibile

Istruire alla riflessione sui 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile del pianeta diffusi dall’Organizzazione per le Nazioni Unite nell’Agenda 2030. L’importanza di riciclare e riutilizzare per migliorare la salute del pianeta.

• Costituzione = Inclusione

L’inclusione non è solo un valore fondamentale della scuola, ma anche un principio centrale della Costituzione. L’articolo 34 garantisce, infatti, il diritto allo studio, mentre l’articolo 3 coniuga questo diritto con il principio di uguaglianza: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali

Per la Scuola Secondaria

• Cittadinanza digitale e sicurezza on-line :

Analisi e riflessione sulle potenzialità e rischi della rete cyberbullismo,phishing, adescatnenti, frodi, danni alla privacy, contenuti inattendibili e/o inaffidabili, dipendenza. Approfondire il problema della ludopatia e i rischi dei cosiddetti “paygames”, giochi e applicazioni mobile caratterizzati dalla possibilità di acquistare elementi a pagamento.

L’articolo 21 della Costituzione nell’era di Internet: la libertà di parola quale diritto inalienabile dell’uomo. Uso responsabile dei mez di comunicazione virtuali, dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web per arginare fenomeni come l’odio in rete (haters, body shaming e revenge porn).

• Educazione all’affettività, rispetto. empatia:

Promuovere il ruolo dei giovani come leader del cambiamento positivo per costruire città e società più inclusive contro le forme di razismo, intolleranza e discorsi d’odio in aumento anche tra i giovani, dentro la scuola e al di fiori, negli spazi di aggregazione giovanile formali e informali.

Affrontare la violenza di genere: educare gli studenti alla parità di genere, al superamento degli stereotipi sociali ed al contrasto della violenza.

Incoraggiare lo sviluppo di stili di vita sani nonché la valorizzazione delle diversità e dell’inclusione sociale, anche attraverso la cultura dello sport (fair play sportivo e rispetto tra tifoserie).

Diffondere l’importanza del rispetto delle regole sulla strada. Analizzare e arginare il bisogno di emozioni estreme e il senso di invulnerabilità sulla strada, per il rispetto di sé stessi e della comunità in cui viviamo.