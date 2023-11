Gruppo Radio Sperone torna Online: Una nuova era per gli ascoltatori, una porta aperta per nuovi Speakers

Negli anni ’80, Gruppo Radio Sperone faceva vibrare l’etere, portando musica, notizie e intrattenimento nelle case dei suoi ascoltatori. Oggi, con un nuovo entusiasmo e un approccio moderno, la radio si prepara a fare il suo ritorno, ma questa volta online, portando gioia e intrattenimento a una nuova generazione di appassionati.

Il direttore artistico Peppe Alaia, insieme al suo team, è al lavoro per garantire che il ritorno di Gruppo Radio Sperone sia un evento memorabile. La data fissata per l’inaugurazione è il 5 gennaio del 2024, e i preparativi sono in corso per offrire una programmazione coinvolgente e di alta qualità.

Ma Gruppo Radio Sperone non si limita a riproporre la sua offerta passata; sta anche aprendo le porte a nuovi talenti. Il team sta organizzando corsi per aspiranti speakers, offrendo l’opportunità a chiunque abbia la passione per la radio di vivere un’esperienza unica. Questi corsi, guidati dal direttore artistico Peppe Alaia e dal suo team di collaboratori, mirano a formare nuovi speakers pronti a condividere la loro passione con il pubblico.

Il messaggio è chiaro: Gruppo Radio Sperone vuole coinvolgere la comunità locale, offrendo una piattaforma per le voci emergenti e celebrando la diversità di contenuti. I corsi sono aperti a tutti coloro che vogliono esplorare il mondo della radio, imparare le tecniche di presentazione e condividere la propria passione per la musica e la comunicazione.

L’inaugurazione prevista per il 5 gennaio sarà un evento da non perdere, con tanti ospiti graditi attinenti al mondo della radio che contribuiranno a rendere la giornata indimenticabile. La comunità è invitata a partecipare e a godere delle nuove trasmissioni che Gruppo Radio Sperone ha in serbo.

Per chi vuole essere parte di questa nuova avventura radiofonica, la domenica mattina è il momento giusto. Gli aspiranti speakers possono unirsi ai corsi, imparare le basi e scoprire il mondo affascinante della radio. Gruppo Radio Sperone sta tornando, e l’entusiasmo è palpabile. Sintonizzatevi per un viaggio emozionante nel mondo della musica, delle notizie e dell’intrattenimento, guidato dalla passione e dalla professionalità del suo team.