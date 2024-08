Grottolella molto attiva per firme contro l’autonomia differenziata. 25 agosto iniziativa CGIL

In Irpinia continuano i banchetti e le iniziative per la raccolta firme contro l’autonomia differenziata per promuovere il Referendum per abrogare la legge , fortemente voluta dal Governo Meloni che ha dato pienamente attuazione e concretizzazione al principio di cui all’art 116, terzo comma della Costituzione italiana.

Uno dei paesi maggiormente attivi su questo fronte è di sicuro quello di Grottolella che ha visto, nei giorni 3 e 4 agosto, protagonista il circolo del Partito democratico guidato dalla Dottoressa Adriana Guerriero e Vice segretaria provinciale dei Dem.

Nella due giorni sono state raccolte un numero significativo di firme e si annunciano, sempre da parte del PD e del Movimento Cinque Stelle altre iniziative sul territorio nella prossime settimane.

Da sottolineare l’impegno profuso da parte della attivista per i diritti degli animali Sara Spiniello esponente provinciale dei Cinque Stelle.

Il giorno 25 ci sarà una iniziativa della CGIL provinciale per la raccolta firme con la partecipazione della Dottoressa Italia D’acierno e altri attivisti Sindacali irpini e non solo.

Da giorni il sindacato maggiormente rappresentativo dei lavoratori sta raccogliendo le firme nella città di Avellino e nei paesi irpini.

La raccolta firme a Grottolella invece, si terrà in Piazza Angelo Maglio dalle ore 10: 00 alle ore 13: 00 di domenica 25 Agosto.

Inoltre a settembre, potrebbe esserci una iniziativa sul tema de qua anche da parte della segreteria regionale e nazionale del partito di Italia Viva con la venuta sul territorio di big nazionali sul territorio di Grottolella.