GROTTAMINARDA. ZES: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN VALLE UFITA.

Il Comune di Grottaminarda presente questa mattina, su invito del Presidente del Consorzio “ASI”, Pasquale Pisano, all’incontro istituzionale con l’On. Piero De Luca ed il Consigliere Regionale On. Maurizio Petracca, sulle “ZES”, Zone Economiche Speciali. Raggiunto accordo per una linea di finanziamento con una banca del territorio per otto ettari di terreno in Valle Ufita da destinare a nuovi insediamenti.

Tema dell’incontro, infatti, lo stato di attuazione delle Zes, le semplificazioni ed agevolazioni fiscali previste al fine di favorire l’attrattività degli investimenti esteri o extra-regionali e dei risultati già ottenuti dall’attivazione dello Sportello Unico Digitale istituito dal Commissario Straordinario di Governo della Zes Campania.

Presenti per il Comune di Grottaminarda il Sindaco, Marcantonio Spera, l’Assessore alle Politiche Giovanili, Marilisa Grillo e il Presidente del Consiglio con delega a Rapporti e Programmazione con l’ASI, Virginia Pascucci.

«Si è trattato di un incontro molto proficuo – ha affermato al termine Virginia Pascucci – è stato fatto il punto della situazione, in particolare per quel che concerne l’area ZES in Valle Ufita e questo nuovo accordo per otto ettari di terreno da destinare a nuovi insediamenti rappresenta davvero un’occasione importante.

Le aree ZES rappresentato una reale opportunità per coloro i quali vogliono investire nel nostro territorio traendone tutti i vantaggi che Zone Economiche Speciali porta con sé in termini di semplificazione burocratica ed agevolazioni fiscali. E tali investimenti per il nostro territorio significano lavoro ed indotto».