CALCIO. Cavese – Nola: le parole del Presidente Nappi

Il presidente del Nola 1925, Luigi Nappi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia a seguito della sconfitta sul campo della Cavese: “C’è sicuramente rammarico per l’eliminazione dalla Coppa Italia ma la partita è stata molto positiva. Abbiamo espresso un ottimo calcio, è stata a tutti gli effetti una bella partita del Nola. Le due reti subite sono arrivate in circostanze sfortunate, per questo c’è un pizzico di rimpianto, ma portiamo a casa ciò di buono fatto vedere contro una squadra attrezzata per vincere il proprio girone di Serie D. La nostra stagione, tuttavia, è appena cominciata e i nostri progetti sono ancora in corso o in fase di partenza. Tutti hanno visto una particolare maglietta indossata dai nostri calciatori, era una shirt celebrativa della nostra campagna abbonamenti che, ci tengo a sottolineare, sarà attiva fino al 10 settembre, quindi poco prima dell’inizio casalingo del nostro campionato Serve il sostegno dei tifosi in tutti i modi possibili. Il Nola è forte solo se è parte integrante della città. Faremo un campionato quantomeno dignitoso, facendo bella figura su ogni campo, a cominciare da quello di Caserta. Questo è solo l’inizio”.