GROTTAMINARDA. SABATO AL CASTELLO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL’ATTRICE LAURA EPHRIKIAN.

Prosegue il Cartellone di eventi del Comune di Grottaminarda “Incontriamoci con la Cultura”, una finestra sul patrimonio locale e sull’attualità nel mondo.

Sabato 18 maggio, alle ore 16:30, il Castello d’Aquino ospiterà l’attrice Laura Ephrikian che presenterà il suo libro: “Una famiglia armena”, iniziativa a cura dell’Associazione psico-socio culturale “Il Quarzo Rosa”, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Laura Ephrikian è nota al grande pubblico per i “Musicarelli” e per il matrimonio con Gianni Morandi, in realtà è un’intellettuale a tutto tondo, oltre ad essere un’attrice di teatro, di cinema, di televisione, è anche una pittrice e scrittrice e da 20 anni si occupa del Kenya come volontaria.

Nel libro che vede la prefazione di Valter Veltroni, Laura Ephrikian, racconta le sue origini armene. Seppur nata a Treviso, infatti, i suoi antenati erano armeni, e non ha mai cancellato queste sue origini; rileggendo le lettere che suo nonno, Akop, diventato italiano dopo la guerra, scriveva a nonna Laura, ha deciso di scrivere il libro. Un libro sull’orgoglio delle proprie radici, ma anche sulla storia di un popolo vittima di genocidio.

L’incontro moderato dalla Presidente de “Il Quarzo Rosa” Nadia Ianniciello, vedrà i saluti del Sindaco, Marcantonio Spera, e dell’Assessora alla Cultura, Marilisa Grillo, gli interventi di Angelo Nenna e Giuliana Caputo e le conclusioni dell’autrice.