GROTTAMINARDA. Giornata di prevenzione con l’Amos

Torna a Grottaminarda la “Giornata della Prevenzione” con visite specialistiche gratuite. L’appuntamento è per venerdì 29 luglio a partire dalle ore 17,00 presso Palazzo Portoghesi in via Vittorio Veneto.

L’iniziativa della “AMOS” (Associazione Meridionale Operate al Seno) della Presidente Sandra D’Ambrosio, gode il patrocinio del Comune di Grottaminarda e prevede visite senologiche, dermatologiche e consulenze nutrizionali.

È consigliato prenotarsi per un migliore svolgimento della giornata e quindi per limitare l’attesa. Questi i numeri utili a cui chiamare le volontarie:

dalle 17,00 alle 18,00, tel. 3477793127;

dalle 18,00 alle 19,00 , tel. 3349326005.

Nell’accedere presso la sede “AMOS” al momento della visita è importante osservare alcune semplici regole: innanzitutto rispettare l’orario di prenotazione, visite singole, accompagnatore solo in caso di minore o persona non autosufficiente, portare con sé eventuali esami eseguiti, un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria.

La prevenzione salva le vite, è importante riprendere con costanza i controlli spesso trascurati nel periodo di pandemia.