GROTTAMINARDA. CORSE AIR PER GLI STUDENTI IISS: SARANNO RIMODULATI GLI ORARI.

Nell’arco di una settimana saranno rimodulati gli orari di alcune corse AIR in favore degli studenti dell’Istituto Superiore “Grottaminarda” per eliminare ogni disagio. Tavolo tecnico all’AIR su richiesta dell’Assessora ai Rapporti con le Istituzioni Scolastiche, Marilisa Grillo e successivo impegno da parte dei vertici dell’azienda di trasporto pubblico per risolvere il problema.

«La scuola – spiega l’Assessora Grillo – ci ha trasmesso una nota in cui ci manifestava il disagio causato dagli orari delle corse che non coincidevano con l’uscita degli studenti alle 14:15 nei giorni di martedì e mercoledì, indi un numero sempre maggiore di ragazzi chiedeva un permesso per anticipare l’uscita alle 13:40 e riuscire così a prendere il pullman delle 14:00 anziché quello delle 15:00. Abbiamo subito interpellato l’AIR che con grande disponibilità ci ha assicurato, nell’arco di una settimana, una revisione degli orari d’esercizio per poterli sfalsare.

Voglio rassicurare gli studenti e le famiglie sulla soluzione del problema. È importante consentire a questi ragazzi di rientrare a casa non troppo tardi per poter pranzare, riposare e rimettersi a studiare invece di attendere 45 minuti per strada».

Al tavolo tecnico insieme all’Assessora Grillo c’erano per il Comune di Grottaminarda il Vicesindaco Michelangelo Bruno ed il Comandante della Polizia Municipale, Alfonso Di Muro; per l’AIR la Responsabile dell’Unità Tecnica, Serenella Matarazzo, ed il Coordinatore di Esercizio Marco Santarcangelo; per l’Istituto Scolastico il Dirigente Attilio Lieto, il Primo Collaboratore Andrea Colarusso e la Mobility manager Luciana Strollo.