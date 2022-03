Givova Scafati, si gioca sabato il big match contro Tezenis Verona

L’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di serie A2 vede la Givova Scafati impegnata in trasferta sul parquet dell’AGSM Forum contro la Tezenis Verona, attuale seconda forza del girone rosso. Si giocherà alle ore 20:45 di sabato 19 marzo, con diretta televisiva anche sul circuito Mediasport.

Dopo la buona esperienza della Coppa Italia, la truppa di patron Longobardi si prepara ad affrontare un altro incontro di alto livello, contro uno dei migliori collettivi dell’intera categoria, che in classifica ha tre punti in meno dei campani solo per via della penalizzazione, avendo conseguito solo quattro sconfitte, proprio quante ne ha finora collezionate la compagine dell’Agro, che arriverà invece al completo a questo match, con il desiderio di trovare in trasferta quello smalto e quella brillantezza finora mostrata solo tra le mura amiche del PalaMangano.

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Verona è la squadra più in forma del campionato, in virtù delle tante vittorie consecutive da cui è reduce, grazie al lavoro di coach Ramagli e dei suoi giocatori. E’ una delle squadre maggiormente accreditate per il primo posto nel nostro girone e tra le più competitive dell’intero campionato, come si è recentemente evinto nel match di Coppa Italia contro Cantù. Sarà una partita di alta classifica, entrambe le contendenti arrivano alla sfida di sabato sera con solo quattro sconfitte in campionato finora, per cui dovremmo fare una partita pressoché perfetta per riuscire ad imporci in trasferta in terra veneta. La Coppa Italia ci ha lasciato molte certezze, ma anche tanti dubbi, che si sconfiggono solo lavorando duramente tutti i giorni in campo, con l’obiettivo di competere per la promozione fino alla fine. Rispetto alla gara di andata al PalaMangano, ci troveremo di fronte una Verona diversa, che ha ritrovato Spanghero, Casarin e Caroti, ed è sicuramente più quadrata ed energica. Proveremo in tutti i modi a creargli il maggior numero di problemi». (Comunicato Stampa)

