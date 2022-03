Vincenzo Serpico (Delegato alla disabilità): “Anche le Chiese di Avella devono diventare accessibili ai disabili”

È a tutti noto il finanziamento di oltre 1 milione di euro stanziato a favore del ripristino delle facciate di tutte le chiese presenti nel Comune di Avella.

Tale finanziamento ha come destinataria la Curia Diocesana e, per essa, il Parroco Giuseppe Parisi come primo responsabile del nostro territorio. Un gruppo di lavoro insediato dal Comune di Avella ha operato recentemente un monitoraggio dei predetti siti.

Sono stati effettuati specifici rilievi trasmessi all’Ufficio Tecnico del Comune Avellano. In essi si rileva per almeno 3 chiese il mancato superamento delle Barriere Architettoniche, con il quale la

persona disabile potrebbe direttamente accedere all’ambiente Liturgico, annessa a queste criticità si rileva l’assenza di un Posto-Parcheggio destinato ai suddetti.

È il caso di sollecitare con apposite comunicazioni le Curia vescovile Nolana, per verificare se vi fossero le condizioni per la soluzione di tali criticità.

Il delegato alla disabilità

Vincenzo Serpico

adsense – Responsive – Post Articolo