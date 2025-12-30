Giunta Fico, c’è anche l’Irpinia: l’arianese Serluca verso l’assessorato al Bilancio

Nella squadra di governo regionale guidata da Roberto Fico potrebbe esserci anche una rappresentante dell’Irpinia. Tra i nomi indicati per la nuova Giunta figura infatti Maria Carmela Serluca, originaria di Ariano Irpino, attuale assessore al Bilancio del Comune di Benevento amministrato dal sindaco Clemente Mastella.

La sua presenza rientra nell’area di Noi di Centro – Noi Sud, la formazione politica guidata dallo stesso Mastella, che alle ultime elezioni regionali ha eletto due consiglieri, Giuseppe Barra e Pellegrino Mastella. Una scelta che coniuga rappresentanza territoriale e competenze tecniche.

Serluca vanta infatti un profilo prevalentemente tecnico e accademico. È docente di Economia aziendale presso l’Università del Sannio, dove ha costruito una solida carriera universitaria ed è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Un bagaglio di competenze che ha portato anche nella sua esperienza amministrativa.

Nel ruolo di assessore al Bilancio a Benevento, i risultati non sono mancati. Per la prima volta il Comune ha approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, evitando proroghe ed esercizio provvisorio. Inoltre, secondo i dati del Ministero dell’Interno, Benevento si è confermata nel 2024 come prima città della Campania e terza nel Mezzogiorno per il contributo fornito all’attività di accertamento fiscale.

Sposata con Guerino Gazzella, già candidato nella lista Noi di Centro, Serluca è anche madre di quattro figli. In ambito regionale, secondo quanto trapela, potrebbe essere proprio il Bilancio la delega a lei destinata, in continuità con il lavoro già svolto a livello comunale.

Una nomina che, se confermata, segnerebbe un riconoscimento sia per l’Irpinia sia per un profilo tecnico-amministrativo considerato tra i più solidi dell’area centrista campana.