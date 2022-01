Giorno della memoria: “Il treno della felicità – La Shoah per i bambini”, il nuovo libro del prof. Michele Vario

“Il treno della felicità – La Shoah per i bambini”. Un nuovo viaggio letterario per lo scrittore napoletano, un esordio del tutto nuovo poiché l’argomento risulta essere abbastanza spinoso. Il professore, già noto per le sue attività di carattere letterario, prova a raccontare l’evento storico avvenuto durante il periodo dell’Olocausto. Come raccontare la storia e la cultura ebraica ai bambini? Diventa possibile attraverso una favola illustrata, un approccio diverso con i più piccoli, capaci di estrema sensibilità e criticità. Sarah e Gioele i protagonisti della novella, trasferiti dalla città alla campagna grazie alle nuove direttive antiebraiche. L’incontro con un giovane militare sarà determinante per raggiungere la felicità.

In occasione della settimana dedicata alla Giornata della Memoria, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Mons. Pasquale Guerriero” di Avella, ha promosso l’iniziativa dell’autore inserendo il testo nel progetto per la Shoah, tra le tante offerte formative e numerose attività proposte con la collaborazione degli insegnanti della scuola primaria. In questa settimana gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Avella affronteranno la lettura del libro “Il treno della felicità – La Shoah per i bambini”, inoltre, anche altri Istituti Scolastici hanno aderito al progetto e per la lettura del libro del prof. Michele Vario, utilizzando il testo come strumento per sensibilizzare e affiancare i bambini alla riflessione sui temi della Shoah.

L’opera pubblicata il giorno 21 gennaio su Amazon è già diventata un bestseller, il più venduto tra i titoli della categoria. Il libro è disponibile in tre formati e tradotto in lingua inglese: eBook, copertina flessibile e copertina rigida, quest’ultima contiene disegni da completare ed esercizi relativi al racconto.

Il Booktrailer del libro è attualmente pubblicato sul sito web ufficiale dell’autore napoletano e sul personale canale Youtube, che in meno di una settimana ha superato le 10 mila visualizzazioni.

Biografia dell’autore: Michele Vario – classe 1983. Professore di scuola media superiore per le discipline Tecnico – Scientifiche. Scrittore e Autore, il 15 aprile 2020 pubblica il suo primo romanzo “I sogni svaniti” – Casa Editrice del gruppo (CSA Editrice), il 12 gennaio 2021 pubblica la seconda opera “I confini dell’amore ossessivo”, il 15 dicembre 2021 pubblica il suo terzo libro “La magia è follia – Poesie, aforismi e… pensieri”. Si specializza in ambito editoriale e di scrittura in qualità di Editor e Ghostwriter. Negli ultimi anni riceve vari Premi Letterari, vincendo concorsi Letterari Italiani e Internazionali per la Poesia, oltre ai Riconoscimenti ottenuti dalle giurie giudicatrici per Espressività Poetica e Speciali. Webmaster e web designer del sito web personale (www.mvautore.com) e del canale YouTube (MVautore). Specializzato nel settore del turismo in qualità di consulente viaggi, consegue poi il corso come volontario per la Croce Rossa Italiana. La passione per la musica, approfondita con lo studio del solfeggio con riferimento allo strumento musicale del pianoforte. Allenatore di giovani calciatori e preparatore atletico, collabora con diverse società di calcio. Giornalista incaricato alla stesura e revisione di articoli per varie testate giornalistiche. Negli anni ottiene varie Benemerenze e un Encomio Solenne per l’alto senso civico dimostrando un non comune spirito di servizio.

Il video del Book Trailer “Il treno della felicità – La shoah per i bambini”: https://www.youtube.com/watch?v=BAC6qulaBLw

Il video del Book Trailer in lingua inglese “The Train of Happiness – The Shoah for children”: https://www.youtube.com/watch?v=sY4xEIfwjWk&t=2s

Il libro disponibile in versione digitale, copertina flessibile e rigida: https://www.amazon.it/treno-della-felicit%C3%A0-Shoah-bambini-ebook/dp/B09QXMKR8S/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1643106490&sr=8-1

Il libro in lingua inglese disponibile in versione digitale, copertina flessibile e rigida: https://www.amazon.it/dp/B09R1DDWMS/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1643106402&sr=8-3

