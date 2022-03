SPERONE. Giornata della memoria e dell’impegno: il Presidente di Azione, Salvatore Alaia, ricorda le vittime innocenti.

Ogni anno il 21 marzo, primo giorno di primavera, l’associazione Libera insieme alle Istituzioni e alla stessa scuola celebra la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti uccise dalla mafia. Una giornata, dichiara il Presidente provinciale di Azione, il Dott. Salvatore Alaia, in cui si chiede verità e giustizia per quelle vittime innocenti distrutte e lacerate dalle diverse organizzazioni criminali solo perché hanno combattuto a viso aperto e non hanno ceduto alle minacce e ai continui ricatti di un sistema malavitoso che nel corso della storia ha cercato di imporre la propria volontà con la forza. Ricordare i nomi delle vittime vuol dire far rivivere quegli uomini e quelle donne ma soprattutto per non fare morire le loro idee di libertà e giustizia.

adsense – Responsive – Post Articolo