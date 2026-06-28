Emergenza Venezuela: l’amministrazione comunale e la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi al fianco di chi soffre

28/06/2026 binews.it Alta irpinia, EVIDENZA 0

Emergenza Venezuela: lamministrazione comunale e la comunità di SantAngelo dei Lombardi al fianco di chi soffre

L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi si stringe attorno al popolo venezuelano, duramente colpito da una grave emergenza che sta mettendo a rischio la vita e il futuro di migliaia di famiglie.
Questo dramma ci tocca da vicino: la storia di Sant’Angelo è legata a doppio filo a quella del Venezuela, una terra che in passato ha accolto molti nostri concittadini e che oggi ospita tantissimi santangiolesi, parte integrante della nostra grande comunità nel mondo. Oggi sono loro, insieme a tutto il Paese, ad avere bisogno del nostro aiuto.
Invitiamo tutta la cittadinanza a dimostrare la consueta generosità sostenendo la raccolta fondi promossa dall’Arcidiocesi di Caracas.Emergenza Venezuela: lamministrazione comunale e la comunità di SantAngelo dei Lombardi al fianco di chi soffre