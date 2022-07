Gay Pride a Mercogliano, Movimento Nazionale: “Stop al gay pride”

Il 30 luglio la cittadina irpina ospiterà il Gay Pride. La città campana accoglierà, come già successo in altre città italiane, i sostenitori della cultura LGBT . Sulla questione arriva il parere del Movimento Nazionale – La Rete dei Patrioti : “A Mercogliano , a pochi chilometri dal Santuario di Montevergine , andrà in scena un indecoroso spettacolo di rivendicazione di un presunto orgoglio omosessuale andando in giro nudi o addirittura compiendo atti di blasfemia. Se questo è il modo di rivendicare diritti non possiamo tacere di fronte a tale turpe esibizione e condannare fermamente tali oscenità. Invitiamo tutti i cittadini coscienziosi a protestare contro questa carnevalata e al crescente decadimento della nostra società. Come movimento politico, faremo di tutto per dimostrare il nostro dissenso e chiedere all’amministrazione di concentrarsi sui veri problemi”.

Ufficio Stampa del Movimento Nazionale – la Rete dei Patrioti