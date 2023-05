Gargani di Roccarainola, Pizza Pazza in Piazza edizione 2023 è alla sua quindicesima edizione.

L’associazione Sant’Agnello Abate in collaborazione con l’Associazione Sacro Cuore e il patrocinio del Comune di Roccarainola presentano la XV edizione della “Pizza Pazza in Piazza”, il 9, 10 e 11 giugno 2023 a Gargani di Roccarainola.

Non è la solita sagra, anche perché potrai gustare le ottime pizze di Casa Caldarelli, l’Arco dei Desideri e da Mamma (Bianca) e in più i succulenti fritti di SudEat e quest’anno a grande richiesta c’è la novità del dolce, il soffice babà della pasticceria Gizzi, e non finisce qui, in più, le fresche bibite come birra, acqua, coca cola etc.

Troverai 800 posti a sedere, spettacolo di animazione per adulti e bambini da parte di WakeUpAnimation il venerdì in prima serata e il comico cabarettista Massimo Cozzolino a seguire in seconda serata.

Il sabato ti aspettiamo a ballare insieme al gruppo folkloristico dei maestri bottari, con tammorre e nacchere. La domenica, invece, ti aspettiamo in apertura serata col gruppo Madeinitaly con musica leggera italiana, a seguire l’affascinante Paola Pezone con la sua bellissima voce e in chiusura per tutti gli amanti del neomelodico napoletano Michele Taurino con la sua band.