Gaetano Masucci: l ‘attaccante mandamentale che sfida le grandi! Auguri!

di Carmine Guerriero

Gaetano Masucci nella partita di sabato tra Pisa e Modena ha lasciato il segno. Subentrando al minuto 72 al posto di Gliozzi, realizza dopo 10 minuti la rete del 3 a 1 che permette ai Pisani di fare un passo nella comfort zone. Per il mugnanese il tempo non passa mai, arde sempre la voglia di andarsi a prendere la palla e calciarla forte in rete come è capitato domenica scorsa. Ha affiancato gente di calibro come Mimmo Berardi, Francesco Caputo,ha conquistato storici traguardi come la promozione del Sassuolo in serie A. Partito in giovane età, ha svolto tutte le trafile del Torino prima di arrivare al Sassuolo. Capeggia dalla serie C2 alla serie A la scalata trionfale dei neroverdi. Pennella tanti assist per i compagni, ma realizza anche gol pesanti che permettono l’ascesa del Sassuolo in massima serie. Nel lontano 2014 si dividono le strade tra Masucci e gli emiliani. Ha mercato in tutta Italia, sceglie di andare a giocare nella vicina Frosinone per poi passare all’Entella. Ovviamente, in ogni posto che va, annovera il suo nome nel tabellino dei marcatori. I suoi punti di forza tecnica e rapidità lo rendono canaglia per le difese avversarie. Oggi, che indossa la maglia del Pisa riesce a dar colore al reparto offensivo dei nerazzurri. Partenza scattante per il numero 26 che all’età di 38 anni realizza nelle prime sette giornate di campionato 3 reti. Per noi della bassa irpina che abbiamo sempre il vizio di controllare le prestazione dei nostri concittadini,oggi che è il suo compleanno gli facciamo vivamente gli auguri, e auguriamo di farci ancora brillare gli occhi con altrettanti assist e gol!