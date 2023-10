Forino (Av): Strada Statale 88 e Monte Laura si ripropone il problema della sicurezza di questa pericolosa arteria con due gravi incidenti a distanza di pochi giorni

Sono stati davvero giorni difficili per la viabilità, ovvero la sicurezza viaria sulla strada Statale 88 e Monte Laura , dove a distanza di pochissimo tempo si sono verificati due gravi incidenti stradali che solo per fortuna e pura fatalità non hanno fatto registrare vittime. Partiamo con Venerdì 20 Ottobre, allorquando all’ altezza del terzo tornante del Monte Laura un autoarticolato di grosse dimensioni ha perso parte del suo carico di pomodori finito sulla carreggiata inversa. Solo la fortuna ha fatto in modo che non transitassero auto , dunque senza riportare danni a persone o cose. Strada chiusa per circa due ore, disagio per diversi automobilisti. In tal caso ritorna la questione il divieto di transito di questi grandi ” bestioni” su questa arteria a volte dovuto alla chiusura della galleria di Solofra per lavori infrastrutturali.

Secondo grave incidente stamattina sempre sul tratto della SS 88 all’ altezza della collina Bufoni nel Comune di Forino , dove un autoarticolato ed una Smart , per cause ancora da accertare si sono scontrati. Ad avere la peggio una persona del posto autista della Smart finita nel canale attiguo la quale è stata prontamente trasportata in ospedale. Una strada quella della SS .88 che non è nuova a questo tipo incidenti , tante volte anche con vittime e feriti gravi. La sua pericolosità è conosciuta e palese agli occhi di tutti. Si spera quanto prima in un suo accomodamento. Daniele Biondi