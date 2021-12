Forino (Av). Ritorna la “Casa di Babbo Natale”. Ecco la V Edizione

Torna la ” Casa di Babbo Natale” a Forino con la Quinta Edizione. Dunque tutto pronto, per un appuntamento con date fissate per il 17-18-19 dalle ore 17.00 alle ore 22.00 Dicembre, in cui sarà possibile visitarla. Iniziativa curata ed organizzata dall’ Associazione Culturale “E’ Fest’ Arret ‘ O’ Vic Re Monache” la quale quest’anno, per la Quinta Edizione, come già accaduto per le precedenti ha fatto ricadere la scelta, sull’antico Palazzo dei Principi Caracciolo in un’atmosfera ed una location da fiaba dove le emozioni , saranno uniche , magiche , indimenticabili. In effetti la Casa di Babbo Natale di Forino, si inserisce in un ampio ed articolato cartellone natalizio di altri eventi. Diversi i giorni , come detto, in cui si potrà visitare la ” Dimora Forinese” del vecchietto venuto dal Polo Nord in cui i bimbi , percorrendo il lungo vialone fatato giungeranno al fatidico incontro con il fantasmagorico Babbo Natale. E “Lui” attenderà i pargoli con tante sorprese, sorrisi e caramelle. E poi la letterina, che ogni bimbo potrà consegnare direttamente tra le mani dal “Vecchietto dal cuore d’oro” il quale sicuramente non disdegnerà di accontentare tutti. Infine novità di quest’anno sono le “palline con foto personalizzate” attraverso le quali si potrà immortalare la magia del Natale in un’unica pallina da appendere al proprio albero di Natale. Daniele Biondi

