Forino (Av): Partiranno a breve i lavori di riqualificazione dei monumenti forinesi, tra cui quello dei Caduti in Guerra.

Dopo anni di incuria, o come si suol dire di superficiale cura, finalmente i monumenti forinesi saranno oggetto di corposi e consistenti lavori di riqualificazione utili al loro mantenimento negli anni a venire .Tra questi il Monumento ai Caduti in Guerra di Piazza Kennedy oggetto in passato di piccoli ritocchi , ma ora pronto ad essere riqualificato a dovere.

Stesso discorso per la storica Fontana Iacuzio sita in Via Marconi difronte alla Chiesa di Santo Stefano. Medesima cosa anche per le fontane della Villa Comunale, che in verità già nel 2018 ebbero fatti alcuni lavori di ristrutturazione. La spesa complessiva ammonta a circa 41.000 euro come Delibera di Giunta n.128 del 19-09-2023 per questo restyling del quale se ne sta occupando in prima persona l’ Assessore alle Opere Pubbliche Carmine Lima. L’ inizio dei lavori è previsto per gli inizi di novembre c.a. Vi terremo aggiornati. Daniele Biondi