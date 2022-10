Forino (Av): Palestra Comunale, ancora un nulla di fatto. Studenti ” inchiodati ” nei banchi di scuola tra teoremi e didattica

Avevamo disquisito più di un mese fa sulla definitiva risoluzione della questione riguardante la Palestra Comunale in cui gli alunni delle Scuole Primarie e Secondaria di Forino, dovrebbero , o almeno questa dovrebbe essere l’intenzione, effettuare l’ ora di educazione motoria così come previsto dall’ orario scolastico. Struttura in stallo già da tempo per un ‘ evidente infiltrazione di acqua piovana che purtroppo la rende inutilizzabile agli alunni. Purtroppo in questa lunga e canicolare estate niente è stato fatto dagli organi preposti, ovvero gli organi comunali , che dovevano prevedere , ma che invero hanno previsto di porre rimedio a questa infiltrazione ad inizi di settembre, in pratica a pochi giorni dall’ inizio dell’ anno scolastico. In effetti l’ intervento è stato fatto, ma aihme’ il problema per buona pace di tutti non è ancora risolto, o così pare. Difatti allo stato delle cose non sappiamo se è andato a buon fine, non sappiamo se effettivamente ce ne sarà bisogno di un altro ancora più “chirurgico” . Noi dal canto nostro come informazione , sappiamo solo che a distanza di tre anni , compresi due di Covid, la struttura di Via Marconi , in maniera alquanto desolante, rimane ancora chiusa, a pieno e mesto miraggio dei tapini studenti forinesi “inchiodati” nei banchi di scuola tra teoremi , didattica

” ostaggi” di un’ infrazione di acqua piovana che rende inutilizzabile la predetta struttura. Daniele Biondi