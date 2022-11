Forino (Av): Padre Jean Claude chiama a raccolta i Cittadini di Celzi , Petruro, Forino e Castello per il salvataggio del Santuario di San Nicola. Previsto incontro Domenica 6 Novembre alle 16.30 a Castello

Stavolta Padre Jean Claude fa veramente sul serio, e così come lo fu quando si dovevano salvare le antiche cappelline della Via Crucis poste sulla strada che conduce al Santuario di San Nicola a Castello, così ora lo fa con lo stesso Santuario confidando nel sicurissimo interessamento di tutti e di ognuno per “salvarlo” da gravi e davvero precarie condizioni in cui versa . Come ha più volte ribadito il sacerdote e rettore dell’antico complesso che da secoli custodisce l’artistica immagine del Santo Patrono di Forino e la memoria millenaria della fede dei Padri forinesi al Santo di Mira, ormai il tempo è davvero scaduto, non si può più attendere . Ci vuole uno sforzo corale di tutti: cittadini, istituzioni, comitati, imprenditori locali, ditte private e sponsor per “Salvare la Casa ” di San Nicola. Lui da solo non ce la potrà mai fare.

Quindi domani Domenica 6 Novembre alle ore 16.30 presso il Santuario, ci sarà un incontro dove tutti “gli uomini di buona volontà” potranno partecipare per tenere le fila della faccenda e dare la disponibilità personale. Padre Jean Claude in cuor suo ci ha ribadito che la gente di Forino,Celzi, Petruro e Castello risponderà sicuramente al suo richiamo che è il richiamo di San Nicola, ed a San Nicola i forinesi non diranno mai di no. Daniele Biondi