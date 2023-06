BAIANO. È iniziato il countdown per la festa di Santo Stefano

A Baiano fervono i preparativi per la festa patronale, in onore di Santo Stefano. La manifestazione allieterà tutti coloro che vi parteciperanno.

Il “Comitato festa Santo Stefano” ha messo a punto un ricco programma, che nei prossimi giorni verrà reso noto nella sua interezza.

Per i più piccoli sarà allestito il grande villaggio di animazione di Mario Bross. Per gli amanti della musica classica si esibiranno, come da tradizione, due bande musicali, la banda musicale Città di Grottolella e la banda musicale Città di Francavilla Fontana. La serata clou vedrà sul palco la nota cantante partenopea Maria Nazionale.

Non mancheranno le tradizionali e spettacolari luci delle luminarie e i fuochi pirotecnici. (Alessandro Siniscalchi)