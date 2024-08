Forino (Av): La 48 ma Edizione della Corrida Forinese conclude i festeggiamenti dedicati a San Nicola con un grande accorso di pubblico.

La 48ª edizione della Corrida Forinese conclude i festeggiamenti patronali dedicati a San Nicola con un grande afflusso di pubblico, che dona nuova linfa al futuro prossimo di questa festa. Quest’anno, purtroppo, per diverse ragioni che molti già conoscono, non si è avuto, come spesso, forse sempre, accaduto negli anni passati, il nome dell’artista ad “effetto”, lasciando i forinesi un po’ delusi nelle due serate del 12 e 13 agosto. Nonostante gli spettacoli dei Power 90 RDS e dell’Opera Prima Pooh siano stati di buon livello, non si è visto il folto pubblico degli anni precedenti.

Tuttavia, la situazione si è in parte risollevata con l’ultima serata del 14 agosto in Piazza Municipio, grazie alla precisa e meticolosa organizzazione della 48ª edizione della Corrida Forinese, curata dai Maestri Luigi Vecchiariello e Rosa Calienno. L’intenso spettacolo ha visto la partecipazione di ben 20 concorrenti “allo sbaraglio” che hanno dato vita a uno show coinvolgente, attirando l’interesse di un vasto pubblico che ha riempito la piazza.

Quest’edizione, preparata nei minimi dettagli dai Maestri Vecchiariello e Calienno, ha dato i suoi frutti. Ci si augura che il prossimo anno il Comitato, oltre a confermare il buon lavoro fatto su altri apprezzabili aspetti come le luminarie e i fuochi d’artificio, possa includere anche il ritorno di rinomati artisti ospiti, cantanti e comici, che possano attrarre non solo i forinesi ma anche i visitatori da fuori, come è sempre avvenuto. Questo è un aspetto determinante per una festa nota e molto conosciuta in Irpinia.

Ovviamente, tutto dipenderà dalle disponibilità e dalle circostanze. Vanno senz’altro ringraziati tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione e la buona riuscita dell’intera festa.

Daniele Biondi