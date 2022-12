Forino (Av): Il Consigliere Comunale De Angelis del Gruppo Prospettive: “Il mio ruolo esclusivamente e saldamente nell’ Opposizione Comunale”.

Va a muso duro Immacolato De Angelis Consigliere di Opposizione gruppo “Prospettive” su fantastiche supposizioni di un suo passaggio al Gruppo di Maggioranza Comunale apparse stamani su un noto quotidiano provinciale “Rimango alquanto basito su presunte, insensate, infondate supposizioni venute fuori a mezzo stampa circa il mio ipotetico ingresso nell’ attuale maggioranza comunale guidata dal Sindaco Dottor Olivieri. Voglio smentire in primis questa architettata notizia, dichiarando che il mio impegno è, è stato e sarà nel gruppo di opposizione.

“Prospettive” guidato dal valente Prof Gregorio Iannaccone. Il mio ruolo nell’ opposizione comunale lo rispetterò fino all’ ultimo giorno del mio mandato nell’ Assise Comunale, ma nulla ,ed alcuno mi potrà impedire di farlo in maniera, equa, precisa e responsabile come tra l’ altro la mia storia personale e di vita , a prescindere la politica recita da sempre e come l’ ho recitato anche nel mio Trentennale impegno nel mondo del Calcio locale. Il rammarico delle predette affermazioni riportate da questo noto giornale, vengono fuori esclusivamente dal travisamento di azioni , di incrocio di visioni che tra politici anche di opposte fazioni, possono , potrebbe aversi senza intaccare il proprio credo e che soprattutto potrebbero solo portare benefici come sono quelli legati ai nostri giovani, ai nostri figli, ai nostri bambini. Perciò, come detto, oltre all’ illazione vera e propria, trovo poco onorevole questa gratuita “pirateria” che va a sbattere e battere sugli interessi non miei ,ma della nostra gioventù locale , vera vittima di questa scabrosa vicenda. Alla stessa maniera concludo asserendo che il mio impegno rimarrà immutato per i prossimi quattro anni soprattutto per il rispetto di quanti hanno voluto darmi la loro fiducia, ed il mio impegno resterà immutato allorquando quanti tenderanno la loro azione politica al bene , ed al benessere della nostra comunità , anche quando avranno la gentilezza di invitarmi a pubbliche manifestazioni verso le quali dirò sempre grazie , ed alle quali non farò mai mancare la mia presenza, pur facendo parte dell’ opposizione comunale.” Il Consigliere di Opposizione De Angelis Immacolato