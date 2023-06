Forino (Av): Ecco la 12ma Edizione del Torneo di Beach Volley organizzato dall’ associazione “Forino Beach”. Si inizia il Primo Luglio

Era la lontana estate dell’ anno 2003 quando un gruppo di giovani amici di Forino,prima di partire per le meritate vacanze estive iniziano a coltivare una stranissima idea : organizzare un torneo di Beach Volley in un paese dove il mare non c’è

nemmeno per artistica cartolina. Che stranezza, diremo ! Fatto sta , che da questa stravagante idea, il torneo viene organizzato.Tanta la sabbia fatta giungere a Forino in uno scenario davvero inusuale per tutti cittadini. Gli amici rimangono oltremodo soddisfatti ed entusiasti vista la massiccia condivisione di tanti altri giovani locali che partecipano al Torneo . Decidono allora dopo quell’ atipico torneo, di continuare nello scherzo ,nella facezia di quella trovata estemporanea, creando un’Associazione che da quel momento prenderà il nome di ” FORINO BEACH”.

Divertimento e aggregazione diventano da allora le parole d’ordine e l’associazione inizia a crescere sempre più, sia in termini di soci che in numero di manifestazioni, fino a diventare una splendida realtà dei nostri giorni. E così che dall ‘ estate del 2011, la Città dei Sette Colli, si trasforma in una nuova Copacabana, grazie ad un Torneo in ” Sabbia” che richiama , attira tanti forinesi e forestieri che vi partecipano.

Questo anno ricorrerà la 12ma Edizione che inizierà il 1 Luglio e terminerà il 21 e come ogni anno prevederà una prima fase a Gironi ed una seconda fase ad eliminazione diretta fino a giungere al giorno della finale. A questo torneo si aggiungerà anche quello di Bocce su Sabbia , alla stessa maniera molto coinvolgente ed entusiasmante. Cosa dire, complimenti a tutti ovviamente.