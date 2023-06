Calcio a 5. Inizia lo scugnizzo cup , il torneo estivo più bello della Campania

Dopo la conclusione dei campionati nazionali e regionali è tempo di tornei estivi.

Il più risonante della Campania risulta essere senz’altro Lo Scugnizzo cup.

Il contest in cui si svolge, la bravura organizzativa e la percettiva napoletanita, tengono alto il nome del torneo.

Ogni partita è organizzata nei minimi dettagli, viene dato annualmente slancio alla struttura per poter assistere nel migliore dei modi alle magie dei diversi giocatori campani. Un ‘evento sociale unico nel suo genere che richiama l’attenzione di molti sportivi amanti del calcetto.

Per chi ne ha sentito parlare e non ancora è andato , la struttura sorge in salita Pontecorvo 46. Alle ore 20:00 ci sarà la partita inaugurale tra le seguenti squadre: Napoli – Bayer Monaco.

Per l’occasione sarà allestito un tavolo culinario da parte della trattoria Zito 41 celebre per il suo famoso piatto “ pasta e patate” . Inoltre prima della partita ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici per poi consegnare la targa del torneo con donazione di 2000€ alla fondazione ospedale Santo Bono – Puosillipon. Grandi partite ci faranno compagnia per buona parte del mese di giugno.