Forino (Av): Arriva il Contributo Comunale da 150 a 300 euro per gli alunni che fruiscono della mensa scolastica

Con Delibera di Giunta Comunale n. 51/2022 il Comune di Forino ha deciso di andare incontro alle famiglie forinesi con la concessione di Buoni utilizzabili per i bambini delle Scuole Primarie ed Infanzia che usufruiscono della Mensa Scolastica. Nel provvedimento infatti sono state stabilite le modalità per accedere alla misura di solidarietà alimentare rivolta alle famiglie in difficoltà economica.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda: residenza nel Comune di Forino alla data del 27.10.2022, ISEE 2022 pari o inferiore a 16.530,00 euro in corso di validità;

Figlio/i iscritto/i al servizio di refezione scolastica presso l’I.C. di Forino entro la scadenza del presente avviso.

L’assegnazione del contributo avverrà con la seguente modalità:

€ 150,00 per ogni figlio iscritto al servizio di refezione scolastica fino ad un massimo di euro 300,00 . Per il terzo e successivi figli i è prevista la totale esenzione del ticket. L’istanza andrà presentata entro il giorno 25 novembre 2022 utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Forino.

La richiesta va presentata presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente negli orari di apertura.

L’istanza dovrà essere accompagnata necessariamente da copia di un documento di identità e da copia dell’ISEE in corso di validità. Daniele Biondi