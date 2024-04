Flumeri, terminate le vacanze pasquali con la caccia alle Uova dei bambini.

Una tradizione che viene dai paesi anglosassoni, che ritorna, per il settimo anno a Flumeri. La Caccia alle Uova è un’occasione divertente per i bambini delle scuole materne ed elementari, per stare all’aperto e in compagnia con i primi albori della primavera, dopo un lungo inverno.

La manifestazione, organizzata dalle Associazioni di volontariato; Bagliori Di Luce ODV, RGPT Protezione Civile ODV e Protezione Civile Flumerese Impegno e solidarietà ODV, ha visto la partecipazione di una quarantina di bambini, che nel pomeriggio di oggi 2 aprile 2024 hanno scorrazzato nel parco pubblico del Serrone, in via degli Ulivi a Flumeri, in cerca delle Uova disseminate nel prato e nei cespugli, precedentemente poste dagli organizzatori.

Il parco, è stato delimitato in ogni sua parte dalla segnaletica antinfortunistica, posta in mattinata dagli organizzatori, per cui, i bambini hanno potuto muoversi senza problemi di sorta. Inoltre per ogni evenienza era anche presente un auto ambulanza dell’Associazione RGPT Protezione civile.

Al termine, vi è stata la premiazione dei vincitori, ma anche chi non ha vinto, ha avuto un Uovo di cioccolato e una pergamena di partecipazione.

Ha fatto seguito, un piccolo buffet offerto dalle suddette associazioni di volontariato, e uno spettacolo di animazione per i bambini offerto dall’ Amministrazione Comunale di Flumeri, curato da LeAli società cooperativa sociale di Flumeri.

Con i bambini erano presenti anche le loro mamme, che hanno dato la loro autorizzazione alla pubblicazione delle foto raffiguranti i loro bambini.

Inoltre erano presenti per gli organizzatori, la Pittrice Antonietta Raduazzo ( Curatrice della Scenografia del Parco ), Angela Tagliente ( Volontaria BDL- ODV), Giuseppe Rinaldi ( RGPT- PC) e Francesco Monaco ( Volontario BDL-ODV).

Carmine Martino