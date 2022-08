Finanziamento da oltre 1 milione e 300 mila euro per la riqualificazione dell’asilo nido comunale San Rocco di Pomigliano d’Arco

POMIGLIANO D’ARCO, 22 Agosto 2022 – Grazie ai finanziamenti Next Generation EU, stanziati nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Pnrr, il comune di Pomigliano d’Arco si è aggiudicato 1.310.000 euro, per la riqualificazione del nido San Rocco. «Ringrazio l’Assessore Mena Iovine – sottolinea il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro – che, di concerto con gli uffici, ha lavorato fortemente per il raggiungimento di questo importante risultato». Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale di Pomigliano ha ottenuto diversi finanziamenti per opere di primaria importanza. Ne ricordiamo alcuni: dalla Regione Campania 5.149.417 euro che serviranno a realizzare un ospedale di comunità, di una casa di comunità e di una centrale operativa; dalla Città Metropolitana di Napoli 10.004.769,56 europer la realizzazione di una nuova strada che partendo da Pomigliano d’Arco, segue a raso il tracciato del viadotto della linea ferroviaria dell’EAV, parte dalla nuova stazione della Circumvesuviana, passa per il parcheggio dello stabilimento Leonardo e raggiunge il Comune di Casalnuovo senza interferire con il traffico cittadino e in particolare di Via Roma; con il contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) Terra dei Fuochi, il comune di Pomigliano si è visto assegnare oltre 13 milioni di euro per la realizzazione del Villaggio Sociale, composto da due edifici di cui uno dovrà accogliere una Comunità Tutelare per 72 anziani con un’ampia area verde attrezzata, l’altro sarà destinato invece ad accogliere un Centro polifunzionale sempre con un’ampia area di ver