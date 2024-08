Ritorno alla Passione Cinematografica: La Nuova Vita dell’ARCI Palma Campania

L’altra sera per la prima volta, incuriosita da una locandina che circolava sui social, decido di unirmi all’evento “Cineforum” organizzato dall’Associazione ARCI Palma Campania. Un’iniziativa nata per far risorgere la passione per il cinema e soprattutto il dialogo e il pensiero critico.

Ieri era prevista la visione di Matrix che ha ben attirato numerosi ragazzi alla Sede Angeli in via Ugo de Fazio. La scena era quasi suggestiva: un proiettore, cuscini, sedie, una distesa di verde alle nostre spalle e coperti da un’oscurità tinteggiata dalle stelle.

Mi avvicino a una delle associate, Milena Carbone, studentessa di filosofia, e le chiedo qualche informazione in più rispetto a questa loro realtà. “Noi siamo la nuova generazione di ARCI Palma Campania, che già esisteva da un bel po’ prima di noi. Dalle idee delle vecchie generazioni è nato Tribucstock”. Congratulazioni so che è stato un vero successo quest’anno. “Si in questi ultimi anni c’è stata grande affluenza. Dicevo, col tempo poi si sono tutti trasferiti e ARCI ha cessato di essere attivo sul territorio. Non poco tempo fa io e gli altri associati abbiamo deciso di metterci in gioco e riprenderne le redini”-

Come definiresti l’associazione in poche parole. “Ci piace pensare, e di base è così, che siamo un’associazione apartitica ma non apolitica. È chiaro il nostro orientamento a sinistra. Abbiamo organizzato un evento sulla Palestina e in passato la vecchia generazione si è anche occupata di raccolte fondi per l’Ucraina.”

È impossibile non notare il vostro impegno soprattutto nell’ambito artistico in generale. Il Cineforum stasera è stato un grande successo! “Questa è una iniziativa che va avanti da un po’. Uno dei primi eventi che ha avuto luogo prima di noi e dei nuovi associati fu la visione collettiva del film “È Stata la Mano di Dio” di Sorrentino, ma col passare del tempo abbiamo aggiunto pellicole di diverso genere. Abbiamo notato che il genere Sci-fi è quello che attira più ragazzi al Cineforum, stiamo puntando su questo”.

Immagino che anche la sostenibilità sia per voi una tematica importante. “Assolutamente. Oltre a far parte dello staff di Tribucstock, abbiamo tempo fa riscosso successo con un altro evento, Art Cafè. Allestimmo laboratori di fotografia, di artigianato sostenibile e persino una mostra di arte contemporanea. Al Parco naturale Crocelle poi abbiamo anche dato vita a un workshop di Bijeaux e dato possibilità di dipingere su delle tele. Molti bambini si sono divertiti e soprattutto in modo sostenibile”.

Avete idee per il futuro? “Sicuramente potenziare i progetti che fino ad ora hanno riscosso più successo e un altro sogno è riorganizzare l’Aula Studio, un tempo luogo di incontro fondamentale per i giovani del territorio”.

Quanti associati siete per ora? “Attualmente una trentina, ripeto abbiamo da poco ripreso i progetti con ARCI. La nostra tessera vale in ogni circolo di Italia e permette di avere agevolazioni e offerte in ambito culturale che si trovano sull’app Arci. Ah e ovviamente di accedere a tutti gli eventi ARCI di Italia. Per ora siamo ancora in crescita, ma i primi passi sembrano essere stati quelli giusti”.

Una volta terminata la nostra breve intervista abbiamo preso i nostri posti a sedere e iniziata la visione di Matrix, stavolta sotto le stelle. Sarà meglio seguire i loro profili social per non perdersi il prossimo film!

Sarah Massari