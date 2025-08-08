Fiamme sulla collina della Tora, paura tra Avella e Sirignano!

Serata di fuoco tra Avella e Sirignano: un incendio improvviso ha avvolto la collina della Tora, divorando sterpaglie e macchia mediterranea. Le fiamme minacciano uliveti e boschi, costringendo gli abitanti a restare in allerta.

Una densa colonna di fumo e’ ben visibile sopra la valle, visibile a chilometri di distanza. Sul posto si attende l’intervento degli addetti ovvero vigili del fuoco, protezione civile e uomini della Comunità Montana.

Le cause sono ancora da accertare, ma cresce il sospetto dell’ennesimo incendio doloso. Intanto, la comunità guarda con apprensione alla collina, simbolo del paesaggio locale, sperando che la notte porti la fine di questo rogo.

La Tora brucia. E la valle trattiene il fiato.