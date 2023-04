Festival del Primo Maggio ad Avellino Lavorare meno, lavorare meglio, lavorate tutti. Dal 19 Aprile al 5 Maggio

Un lungo mese di attività ed iniziative promosse da Arci Avellino in condivisione con Avionica, Legambiente e Pro Loco Avellino, attorno alle feste più importanti della Repubblica: il 25 aprile e il Primo Maggio.

In questa cornice partiremo da una riflessione sulle lavoratici e lavoratori della cultura insieme alla band Lo Stato Sociale, passando per le testimonianza dei lavoratori della GKN e della Ex isochimica, per giungere ad una riflessione sui salari e sul reddito universale.

“Siamo contenti di presentare questo programma articolato che va ad indagare a fondo le ragioni delle problematiche del mondo del lavoro nella nostra provincia con ospiti importanti che verranno a confrontarsi con noi su questi temi– dichiara Stefano Kenji Iannillo, presidente di Arci Avellino – invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e ad alimentare il dibattito”

La festa delle lavoratrici e dei lavoratori, sarà un’occasione di condivisione per confrontarsi sul mondo del lavoro e sulla direzione economica e sociale che la nostra comunità immagina per questo territorio.

19 Aprile – Il lavoro nel mondo dello spettacolo: salari, diritti e sindacalizzazione.

21 Aprile – “E tu come stai?” – Documentario sulla storia dell’ Ex GKN

27 Aprile – Intorno a quei vagoni si moriva. La storia dell’Isochimica.

25 Aprile – Fuori Tutti! E’ festa d’aprile

29 Aprile – Basta Salari da fame!

1 Maggio – Lavorare meno, lavorare tutti

5 Maggio – Ci vuole un reddito universale! Presentazione Campagna Nazionale