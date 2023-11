Ferrero ha fatto un forte AUMENTO del prezzo di acquisto delle nocciole in Turchia.

Ferrero, che in precedenza aveva dichiarato che avrebbe acquistato nocciole per 80 TL , ha annunciato un nuovo prezzo di 95 TL per le nocciole di qualità Levante (pari a € 3,17 al cambio odierno). Questo sorprendente cambiamento ha sconvolto il mercato delle nocciole, lasciando i commercianti confusi su quale direzione avrebbe preso il mercato.

In questa stagione, prima dell’inizio della raccolta delle nocciole, il presidente Erdoğan ha annunciato il prezzo di acquisto per le nocciole sgusciate di qualità Levante a 82,50 TL e per le nocciole oliate (Giresun) a 84 TL .

Ahmet Güldal, direttore generale del Soil Products Office (TMO), ha annunciato un mese fa che la TMO non avrebbe aggiornato i prezzi di acquisto delle nocciole. Tuttavia, dopo questo passo compiuto da Ferrero, i produttori hanno sottolineato che anche TMO dovrebbe aggiornare i prezzi. (Fonte Findik Tv)