“Evento culturale al Castello di Savignano Irpino.”

L’Associazione politico-culturale “Popolo e Territorio”, col patrocinio del Comune di Savignano Irpino, intende promuovere una iniziativa culturale molto interessante, ovvero la presentazione del nuovo libro del Dott. Fabio Marinoni, educatore cinofilo; già autore del libro: “Non basta amare bisogna sapere come fare.” Il nuovo libro è presentato in prima assoluta a Lugano, proprio oggi 03/09/2022, e solo in questa occasione sarà svelato il titolo.

È con grande onore che l’Associazione proporrà la prima presentazione in Italia, proprio in Irpinia, tramite il Dottore Veterinario Volpe Antonio, membro di Commissione al Ministero della Salute al “Tavolo Tecnico per l’elaborazione di iniziative per una nutrizione in qualità e sicurezza” e, altresì, in collaborazione con la “Dottor Fox – Fox Service srls”.

L’evento è fissato per il prossimo sabato, 10/09/2022 alle ore 18:00, presso la Sala dei convegni del Castello di Savignano Irpino e sarà trasmesso anche via Facebook, attreverso la pagina ufficiale di Popolo e Territorio.

Sono invitati gli addetti ai lavori, sindaci ed amministratori, le associazioni e quanti interessati al tema. L’autore, al margine, sarà lieto di rispondere a quanti vorranno porre quesiti e ad autografare le copie del suo nuovo interessante lavoro.