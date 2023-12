ESEGUITE MISURE CAUTELARI A CARICO DI UN’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DEDITA AL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI.

Per delega del Procuratore Distrettuale si comunica che militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari (3 in carcere ed un obbligo di dimora) emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone, in quanto ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e dei connessi reati di importazione e detenzione di droga.

Nel corso dell’attività di indagine venivano sequestrati -sia in Italia che all’estero- circa 100 kg di eroina, importati sul territorio nazionale da corrieri “ovulatori” o con valigie munite di doppi fondi.

E’ stato altresì disposto il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale di una concessionaria di autovetture riferibile ad uno degli indagati.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.