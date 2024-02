Emozionante Spettacolo di Talenti: Bambini Speciali Protagonisti a Roccarainola durante “Rocca in Love”

Nel cuore della manifestazione “Rocca in Love” a Roccarainola, svoltasi ieri, 18 febbraio 2024, un evento unico ha catturato l’attenzione di tutti i partecipanti. Organizzata nell’ambito della settimana degli innamorati, questa singolare manifestazione ha dato spazio ai bambini speciali, che hanno avuto l’opportunità di mostrare le loro straordinarie abilità nel disegno.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Autismo in Movimento” con la preziosa collaborazione del Comune locale. I giovani artisti hanno potuto esprimere la propria creatività in un contesto inclusivo e stimolante, dimostrando il talento e la passione che li contraddistinguono.

I risultati dell’evento sono stati celebrati premiando i primi tre classificati. Il primo posto è andato a Cinzia Ciriello, che ha conquistato un prezioso premio: un pc portatile. Al secondo posto si è classificato Francesco Pio Zito, premiato con cuffie wireless, mentre il terzo posto è stato assegnato a Valeria Cavezza, che ha guadagnato un buono spesa del valore di 50 euro.

Gli entusiasmanti premi sono stati gentilmente offerti dall’associazione promotrice “Autismo in Movimento”, sottolineando l’impegno della comunità nel sostenere e valorizzare le abilità dei bambini speciali. L’iniziativa ha contribuito non solo a celebrare l’amore nella sua forma più inclusiva, ma anche a promuovere la consapevolezza e l’accettazione nei confronti delle persone con abilità diverse.

La manifestazione “Rocca in Love” non solo ha reso indimenticabile la settimana degli innamorati a Roccarainola, ma ha anche gettato le basi per futuri eventi che promuovano l’inclusione, la diversità e la celebrazione delle abilità uniche di ogni individuo.